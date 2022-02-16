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Косметолог з автоматом: вийшов фільм про сили тероборони “Мій рубіж”

16/02/2022 15:09

“Головна наша твердиня – наші люди”, – стверджує документальний фільм “Мій рубіж” про територіальну оборону України, яка нещодавно стала вже окремим родом сил ЗСУ.

Російсько-українська війна значно прискорила еволюцію ідеї ТрО. На початку агресії підрозділи тероборони формували з добровольців та мобілізованих. Через загострення ситуації на сході країни вони перетворювалися на мотопіхотні батальйони і ввійшли до складу бойових частин.

“Ми формували 22-й, 45-й і ще декілька батальйонів, які входили до складу 92-ї окремої механізованої бригади. Загалом було близько трьох тисяч лише добровольців. І згодом вони ставали вже справжніми військовими підрозділами, які мали на своєму озброєнні ЗУ-23-2, БРДМ, згодом отримали БМП, артилерію”, – розповідає у стрічці командувач військ ОК “Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк, який 2014 року очолював 92 омбр.

Тривалість фільму – 25 хвилин. Його герої – мешканці Обухова, Києва, Чернігова, Кременчука, Житомира, Сум, Черкас – розповідають про те, заради кого і чого взяли в руки зброю.

Серед цих людей є представники різних професій, зокрема й таких, які не мають жодного стосунку до військової справи. Наприклад, косметолог із салону краси.

А на екрані бачимо, як представниці мирних професій впевнено поводяться з АК-74 під супровід слів із пісні Юлії Майбороди “Жіноча сотня”: “В одній руці стискаю автомат, а іншою стягнула коси в ленту…”

“Коли спілкувався з людьми, відчував справжню, а не напускну мотивацію. Вони знають, навіщо прийшли в територіальну оборону. Всі ті, хто підписав контракт резервіста ТрО, тобто десь працює і тренується у вільний час, готові долати різні випробування – місити багнюку, терпіти мороз і спеку, навіть стрибати з парашутом, аби здобути необхідні навички, щоб гідно зустріти ворога.

Їх точно «не злякають ворожі танки», як співає Христина Панасюк у композиції «Обмежена видимість», що звучить у фіналі стрічки. Тим паче, як запевняють військові, проти танків територіальна оборона теж матиме відповідну зброю. Адже еволюція військ ТрО триває”, – каже режисер Олексій Гончарук, офіцер 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, для якого це вже 15-й документальний фільм про захисників нашої землі.

Творча група фільму “Мій рубіж”: автор сценарію і режисер – Олексій Гончарук, графіка – Костянтин Наумов, голос за кадром – Олексій Рослов, редактори – Світлана Наконечна й Олександра Гончарук, автори пісень – Юлія Майборода і Христина Панасюк.

За підтримки багатьох однодумців творча команда й надалі працюватиме на ниві документалістики. Наступний проєкт – фільм про 58-му окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського. До слова, цю частину було створено саме на основі батальйонів територіальної оборони – 13-го, 15-го і 16-го.

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