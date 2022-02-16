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До Верховної Ради проходять вісім партій, – свіжа соціологія

16/02/2022 17:58

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, п’ятивідсотковий прохідний бар’єр подолали б вісім партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 12-13 лютого.

“Партію “Слуга народу” готові підтримати 18,3% серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, партію “Європейська солідарність” – 17,1%”, – зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому у середу.

Партію “Батьківщина” готові підтримати 10,8% опитаних, “Опозиційну платформу – За життя” – 9,7%, партію Дмитра Разумкова “Розумна політика” – 5,9%, партію Євгена Мураєва “Наші” – 5,5%. За партію Сергія Притули “24 серпня” готові голосувати 5,3%, за партію “Сила і честь” – 5,2%.

Не подолали б п’ятивідсотковий прохідний бар’єр Радикальна партія з підтримкою 4,7%, партія “Українська стратегія Гройсмана” – 4%, Партія Шарія – 3,4%, “УДАР Віталія Кличка” та ВО “Свобода” – по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил – не більше ніж 2%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

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Україна

До Верховної Ради проходять вісім партій, – свіжа соціологія

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, п’ятивідсотковий прохідний бар’єр подолали б вісім партій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 12-13 лютого. “Партію “Слуга народу” готові підтримати...

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