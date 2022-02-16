“Не хочу далі бути у цій брудній історії”: фіналістка нацвідбору на Євробачення Аліна Паш не братиме участь в конкурсі

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Переможниця національного відбору на “Євробачення-2022” Аліна Паш заявила, що “знімає свою кандидатуру як представниці України”.
Про це співачка повідомила в середу, 16 лютого, на сторінці в інстаграмі.
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