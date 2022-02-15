В Україні за добу – майже 30 тис. хворих на коронавірус. Померли 305 людей

За минулу добу, 14 лютого, в Україні зареєстрували 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 15 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 1 889 осіб (попередньої доби – 2 270).

За офіційними даними, одужало 23 235 осіб.

Від ускладнень померли 305 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 572 417 осіб; одужало – 3 811 630 осіб; летальних випадків – 103 255.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 413, 503 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,826 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,223 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 657 532 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 6 184.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +6 513, у неділю +16 090, у суботу +18 004, у п’ятницю +20 143, у четвер +24 786, у середу +20 954, у минулий вівторок +18 905.

Число активних носіїв вірусу зростає 34 доби поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 393 дитина та 884 медпрацівники.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 52692; методом ІФА — 4678; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54254.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 113 493.

Вакцинація

За добу 14 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 59 170 людини.

Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.