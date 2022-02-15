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Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації ТКГ

15/02/2022 20:14

Делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.

Про це йдеться в повідомленні української делегації у ТКГ у вівторок, 15 лютого.

“У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих “ЛДНР”, делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ”, – мовиться в дописі у фейсбуці.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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