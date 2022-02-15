У Києві відбудеться засідання комітету нацбезпеки і оборони парламенту Литви

Ілюстративне фото

Комітет з питань національної безпеки і оборони парламенту Литви проведе виїзне засідання в столиці України.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує “Європейська правда”.

Посол Литви в Києві Вальдемар Серапінас заявив, що зараз для України особливо важливі як підтримка військових потреб, так і політична солідарність, яку висловлює Литва.

“Візити наших високопосадовців дуже важливі та безцінні, і за це нам справді вдячні керівники України”, – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня Україну з візитом відвідувала прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте і заступник міністра закордонних справ Мантас Адоменас.

Читайте також:

Литва направляє в Україну військових інструкторів зі Stinger