Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ

Російські чиновники, наближені до президента РФ Володимира Путіна, мають кілька разів на тиждень здавати кал на аналіз через “підвищені заходи безпеки”.
Про це в понеділок, 14 лютого, пише російське видання The Insider з посиланням на Telegram-канал Baza.
Карантинні обмеження є досить жорсткими: деякі працівники Адміністрації президента Росії та ФСО змушені були провести майже весь рік на карантині. За інформацією видання, деякі з них за минулий рік “відсиділи” у одиночних номерах понад 150 днів. У декого з працівників через це почалися проблеми в родині.
Ізоляцію працівники проводять в одиночних номерах, куди не можна проносити алкоголь, каву, цигарки та ножі. Їжу приносять кілька разів на день та ставлять на спеціальний столик біля дверей у номер. Виходити назовні категорично заборонено, передачі також заборонені.
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