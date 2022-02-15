РФ економічно не може дозволити собі велику війну, – депутатка парламенту Франції

Росія не піде на великий воєнний конфлікт, адже не може собі дозволити це економічно.

Про це у вівторок, 15 лютого, заявила депутатка партії “Вперед, республіко!” Еммануеля Макрона у Національній асамблеї Валерія Фор-Мунтян, інформує “Європейська правда”.

Парламентарка сказала, що “несерйозно думати”, що Росія може піти на завоювання України.

“Сто тисяч військових звучить як велика цифра, але ніхто не воює із такими військами. Україна – велика країна. В Україні прокинувся патріотизм із 2014 року. Україна воюватиме, вона не здасться. В Україні тепер є армія – чого у 2014 році, на жаль, не вистачало. Армія, яка озброєна, готова йти до кінця”, – зауважила Фор-Мунтян, яка є головою парламентської групи дружби Франція-Україна

Якби Росія почала війну, то вона була би дуже тяжкою і з великими втратами, вважає депутатка.

“І навіть якщо уявити, що Росія завоює Україну – вона не матиме сил для реконструкції потім. Росія не має таких грошей. А Захід не поможе. Словом, вони навіть просто економічно не можуть дозволити собі тотальну війну”, – сказала Фор-Мунтян.

Читайте також:

Макрон відмовився проходити російський тест на COVID-19 в Москві, – Reuters