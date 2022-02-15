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Рада відновила індексацію пенсій військових і держслужбовців

15/02/2022 16:10

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства” (№4668), що відновлює індексацію пенсій, призначених за “спеціальними” програмами.

Зокрема, йдеться про військовослужбовців, держслужбовців та науковців.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує пресслужба парламенту.

Документ розробили у Міністерстві соціальної політики для вдосконалення пенсійного законодавства.

У відомстві вважають, що встановлення у законі конкретної дати індексації пенсій – 1 березня – дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення громадян і витрати на його фінансування.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ще у 2017 році з об’єктів індексації грошових доходів було вилучено пенсії, які призначаються за “спеціальними” пенсійними програмами.

“Не проводиться індексація пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям та іншим категоріям пенсіонерів з 2014 року. Військовослужбовцям останній перерахунок у зв’язку зі зміною грошового забезпечення було проведено у 2018 році, а держслужбовцям і науковцям пенсії не перераховувалися ще з 2008 року”, – йдеться у документі.

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