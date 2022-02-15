Нацполіцію до 19 лютого перевели на посилений режим несення служби

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До 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у вівторок, 15 лютого.

За словами глави відомства, це означає збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях та розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні.

Об’єкти критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування візьмуть під охорону.

“Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!”, – сказав Клименко, якого цитує пресслужба відомства.

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