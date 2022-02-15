Нацполіцію до 19 лютого перевели на посилений режим несення служби

До 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у вівторок, 15 лютого.
За словами глави відомства, це означає збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях та розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні.
Об’єкти критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування візьмуть під охорону.
“Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!”, – сказав Клименко, якого цитує пресслужба відомства.
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