На Миколаївщині вантажівка протаранила колону військових авто. ВІДЕО

Поблизу повороту до села Луч Миколаївської області, на трасі Одеса – Мелітополь, вантажний автомобіль DAF виїхав на узбіччя, де зупинилася військова колона.
Внаслідок події один військовий отримав тілесні ушкодження, пошкоджено три військові машини, повідомляє “Укрінформ” у вівторок, 15 лютого.
“На автодорозі Одеса-Мелітополь, поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області, близько 12:30 водій (1958 року народження) автомобіля ДАФ здійснив виїзд з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок”, – повідомили у відділі комунікації поліції.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав 19-річний військовослужбовець, який стояв попереду однієї з машин. Також три військові автівки зазнали механічних пошкоджень.
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