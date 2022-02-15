СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4572417 +29724
Летальні випадки:
103255 +305
Одужали:
3811630 +23235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19113493 (+52692). Оновлено: 08:17 15.02.2022
Home / Військо / Полковник британської армії у відставці Глен Грант озвучив кілька порад бійцям тероборони в Україні

Полковник британської армії у відставці Глен Грант озвучив кілька порад бійцям тероборони в Україні

15/02/2022 12:54

Полковник британської армії у відставці, ексрадник міністра оборони України Глен Грант перерахував кілька порад бійцям Сил територіальної оборони.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

“Якщо доводиться битися, робіть це брудно і агресивно. Не дайте ворогу спокою і змусьте його залишатися в транспортних засобах, де вони вразливі і налякані”, – йдеться у першій пораді Гранта.

За його словами, не слід стріляти, стоячи, або показувати себе, адже це є найшвидшим способом промахнутися й померти.

“Стрільба по противнику повинна здійснюватися із захищеної позиції та, якщо це можливо, ви повинні бути замасковані. Стріляти завжди потрібно збоку, а не прямо спереду”, – додає він.

Грант зазначає, що команди завжди повинні складатися з двох-трьох людей.

За його словами, також слід переконатися, що знаходитеся у безпечному місці, якщо ворог не наближається, а задіяв артилерію та міномети для атаки.

“Навколишнє середовище має бути складним і схожим на пекло”, – додав він.

Грант закликає до використання своїх IT- та наукових навичок.

«Робіть дрони для атаки, використовуйте кислоту для спалювання речей, використовуйте лазери, щоб засліпити водіїв і артилеристів танків», – додав він.

Читайте також:
Зеленський хоче, щоби за два тижні в кількох областях доукомплектували тероборону

 

Унікальних переглядів: 208
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада запровадила кримінальне покарання за прояви антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5110). За відповідне рішення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse