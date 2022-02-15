Полковник британської армії у відставці Глен Грант озвучив кілька порад бійцям тероборони в Україні

Глен Грант, фото Новинарні

Полковник британської армії у відставці, ексрадник міністра оборони України Глен Грант перерахував кілька порад бійцям Сил територіальної оборони.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

“Якщо доводиться битися, робіть це брудно і агресивно. Не дайте ворогу спокою і змусьте його залишатися в транспортних засобах, де вони вразливі і налякані”, – йдеться у першій пораді Гранта.

За його словами, не слід стріляти, стоячи, або показувати себе, адже це є найшвидшим способом промахнутися й померти.

“Стрільба по противнику повинна здійснюватися із захищеної позиції та, якщо це можливо, ви повинні бути замасковані. Стріляти завжди потрібно збоку, а не прямо спереду”, – додає він.

Грант зазначає, що команди завжди повинні складатися з двох-трьох людей.

За його словами, також слід переконатися, що знаходитеся у безпечному місці, якщо ворог не наближається, а задіяв артилерію та міномети для атаки.

“Навколишнє середовище має бути складним і схожим на пекло”, – додав він.

Грант закликає до використання своїх IT- та наукових навичок.

«Робіть дрони для атаки, використовуйте кислоту для спалювання речей, використовуйте лазери, щоб засліпити водіїв і артилеристів танків», – додав він.

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