СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4572417 +29724
Летальні випадки:
103255 +305
Одужали:
3811630 +23235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19113493 (+52692). Оновлено: 08:17 15.02.2022
Home / Війна / “Днем єдності має стати кожен день, поки Росія стоїть за нашим парканом”

“Днем єдності має стати кожен день, поки Росія стоїть за нашим парканом”

15/02/2022 14:53

Дмитро Лиховій
журналіст, головний редактор “Новинарні“, військовослужбовець запасу

Більша частина суспільства боїться “початку” війни у вигляді танкових атак, авіанальотів та ракетних ударів.

Банально стверджувати, що війна почалася вісім років тому. Наголошу натомість, що ця війна – гібридна. І в цій гібридній війні політичні, інформаційні, психологічні удари можуть важити не менше, ніж артнальоти.
Мета Путіна – підпорядкувати Україну. Для цього спершу її треба дестабілізувати. І те, й інше можна робити в різні способи.

Нагнітання паніки, масові телефонні “мінування”, якісь підриви, політичний шантаж, тепер ось – шантаж визнанням “незалежності ЛДНР”.

Що ми можемо протиставити? Не вестися на провокації, не істерити, зберігати холодну голову. Готуватися до оборони (це ніколи не зайве з 2014 року).

“Днем єдності” має стати не окремо взятий день 16.02.2022, а кожен день, поки за парканом, у Криму і в ОРДЛО стоять російські війська.

А щодо називання конкретних дат нападу… Передбачаю, що завтра багато розумників будуть кепкувати – ну от, знову не напав, давайте повний список дат вторгнення. Це смішно, але не зовсім.

Тому що вірогідність нападу (хай не по всьому фронту й кордону, а на якійсь одній ділянці) є і залишатиметься, вважай, щодня. І “фізичного”, і гібридного.

Анонсована дата вторгнення – перекреслена дата вторгнення.

І погодьмося, краще так, ніж як у 2014-му, коли нас ні про що не попереджали, ми ні до чого такого не готувалися, а москалі взяли і вторглися, анексували й окупували, Крим і Донбас, активували вату, консерви, Одесу, Харків і таке інше.

Читайте також:
Президент підписав указ про День єднання та підвищення платні військовим

Унікальних переглядів: 62

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

РФ не братиме участь у скликаній Україною зустрічі в ОБСЄ

Російська Федерація не братиме участь у консультаціях в ОБСЄ, скликаних Україною через відсутність відповіді Москви на запит щодо механізму зменшення ризиків. Про це інформує ТАРС у вівторок, 15 лютого....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse