“Днем єдності має стати кожен день, поки Росія стоїть за нашим парканом”

Дмитро Лиховій

журналіст, головний редактор “Новинарні“, військовослужбовець запасу

Більша частина суспільства боїться “початку” війни у вигляді танкових атак, авіанальотів та ракетних ударів.

Банально стверджувати, що війна почалася вісім років тому. Наголошу натомість, що ця війна – гібридна. І в цій гібридній війні політичні, інформаційні, психологічні удари можуть важити не менше, ніж артнальоти.

Мета Путіна – підпорядкувати Україну. Для цього спершу її треба дестабілізувати. І те, й інше можна робити в різні способи.

Нагнітання паніки, масові телефонні “мінування”, якісь підриви, політичний шантаж, тепер ось – шантаж визнанням “незалежності ЛДНР”.

Що ми можемо протиставити? Не вестися на провокації, не істерити, зберігати холодну голову. Готуватися до оборони (це ніколи не зайве з 2014 року).

“Днем єдності” має стати не окремо взятий день 16.02.2022, а кожен день, поки за парканом, у Криму і в ОРДЛО стоять російські війська.

А щодо називання конкретних дат нападу… Передбачаю, що завтра багато розумників будуть кепкувати – ну от, знову не напав, давайте повний список дат вторгнення. Це смішно, але не зовсім.

Тому що вірогідність нападу (хай не по всьому фронту й кордону, а на якійсь одній ділянці) є і залишатиметься, вважай, щодня. І “фізичного”, і гібридного.

Анонсована дата вторгнення – перекреслена дата вторгнення.

І погодьмося, краще так, ніж як у 2014-му, коли нас ні про що не попереджали, ми ні до чого такого не готувалися, а москалі взяли і вторглися, анексували й окупували, Крим і Донбас, активували вату, консерви, Одесу, Харків і таке інше.

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