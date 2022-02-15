Британія відкриває консульський офіс у Львові

Велика Британія оголосила про відкриття у Львові нового офісу, де можливо буде отримувати документи і консульську підтримку.
Про це інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу МЗС Сполученого Королівства.
“Британія відриває офіс у Львові, який зможе видавати документацію і надавати консульську підтримку”, – йдеться в оголошенні.
Отримати послуги буде можливо лише за попереднім записом.
МЗС Британії додатково наголошує, що потенційна збройна агресія РФ проти України “серйозно вплине на спроможність посольства у Києві та офісу у Львові надавати консульську підтримку” і британцям у разі таких обставин “не варто очікувати підвищеної консульської підтримки чи допомоги з евакуацією”.
Нагадаємо, напередодні Велика Британія, серед низки інших країн, порадила своїм громадянам якнайшвидше виїздити з України на тлі зростання загрози вторгнення РФ.
Посолка Об’єднаного Королівства Мелінда Сіммонс та основна команда співробітників посольства продовжать роботу у Києві.
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