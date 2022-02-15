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Байден виступить зі зверненням щодо України

15/02/2022 21:13

Президент США Джозеф Байден виступить зі зверненням щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у твіттері.

Звернення Байдена заплановане на вівторок, 15 лютого, о 22:30 за київським часом.

“Виступ президента стосуватиметься останніх оновлень щодо подій довкола України, не оголошення якоїсь нової політики. Він говоритиме про поточну ситуацію, про кроки, які ми вже здійснили і які готові здійснити, про те, які ставки зараз для США і світу та як це може вплинути на нас тут, всередині країни”, – зазначила Псакі.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Деталей її змісту американська сторона не розкривала, передає “Європейська правда”.

МЗС РФ зі свого боку зазначило, що дзвінок відбувся з ініціативи США. У комюніке заявляють, що Лавров наголосив на необхідності продовжити діалог щодо так званих “гарантій безпеки”, яких вимагає Росія, а також скаржився на “агресивну риторику, яку нагнітає Вашингтон і його найближчі союзники”.

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