Байден виступить зі зверненням щодо України

Президент США Джозеф Байден виступить зі зверненням щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у твіттері.

Звернення Байдена заплановане на вівторок, 15 лютого, о 22:30 за київським часом.

“Виступ президента стосуватиметься останніх оновлень щодо подій довкола України, не оголошення якоїсь нової політики. Він говоритиме про поточну ситуацію, про кроки, які ми вже здійснили і які готові здійснити, про те, які ставки зараз для США і світу та як це може вплинути на нас тут, всередині країни”, – зазначила Псакі.

@POTUS remarks will provide an update on events related to Ukraine, not announce new policy. He will speak about the situation on the ground, the steps we have taken, the actions we are prepared to take, what’s at stake for the US and the world and how this may impact us at home.

— Jen Psaki (@PressSec) February 15, 2022