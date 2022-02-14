Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні, – ЗМІ

Японія евакуює всіх співробітників свого посольства в Україні.
Про це пише видання NHK з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії. Цю ж інформацію також поширило видання Kyodo.
Зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться – після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції.
Kyodo пише, що очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, буде скорочено до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.
Напередодні в п’ятницю міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало близько 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.
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