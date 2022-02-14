Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні, – ЗМІ

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Японія евакуює всіх співробітників свого посольства в Україні.

Про це пише видання NHK з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії. Цю ж інформацію також поширило видання Kyodo.

Зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться – після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції.

Kyodo пише, що очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, буде скорочено до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Напередодні в п’ятницю міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало близько 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.

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