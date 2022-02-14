Україна не закриватиме свій повітряний простір, – РНБО

Олексій Данілов

Україна не планує закривати свій повітряний простір для авіакомпаній, оскільки для цього немає підстав.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу за підсумками закритої наради в РНБО за участю керівництва Верховної Ради, представників депутатських фракцій і груп та голів профільних парламентських комітетів у понеділок, 14 лютого.

“Те, що стосується літаків. Давайте відразу поставимо крапки над “І”. Ми небо наше не закриваємо і закривати на сьогоднішній день не збираємось, і немає для цього тих чи інших підстав. Це перше. Те, що стосується сьогодні деяких компаній, які мають в лізингу літаки, і перестраховуються, перш за все це пов’язано з Нідерландами. Ви пам’ятаєте, коли РФ збила МН17 на території Донецької області, вони на сьогоднішній день перестраховуються. Ще раз наголошую — ми закривати це не будемо”, – запевнив Данілов, його цитує “Укрінформ”.

Він нагадав, що напередодні відбулося засідання Кабінету Міністрів, на якому додатково виділено кошти для перестрахування компаній на випадок непередбачуваних ситуацій.

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