У Києві затримали чоловіка, котрий стріляв з рогатки по вікнах офісу президента

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У понеділок, 14 лютого, правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який стріляв з рогатки по вікнах офісу президента на вулиці Банковій.

Про це повідомили у столичному управлінні Національної поліції.

В результаті стрілянини металевими кульками було пошкоджено скло на двох вікнах ОПУ.

Стрілком виявився 32-річний місцевий мешканець. Наразі його доставлено до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку.

Правова кваліфікація діям затриманого буде надано за результатами перевірки.

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