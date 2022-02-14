У Києві затримали чоловіка, котрий стріляв з рогатки по вікнах офісу президента

У понеділок, 14 лютого, правоохоронці затримали у Києві чоловіка, який стріляв з рогатки по вікнах офісу президента на вулиці Банковій.
Про це повідомили у столичному управлінні Національної поліції.
В результаті стрілянини металевими кульками було пошкоджено скло на двох вікнах ОПУ.
Стрілком виявився 32-річний місцевий мешканець. Наразі його доставлено до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку.
Правова кваліфікація діям затриманого буде надано за результатами перевірки.
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