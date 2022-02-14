“Послабте зашморг на шиї України”: переобраний президент ФРН Штайнмаєр звернувся до Путіна

Промова Франка-Вальтера Штайнмаєра

Франк-Вальтер Штайнмаєр, вдруге обраний президентом Німеччини, закликав російського лідера Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.

Відповідну заяву глава ФРН зробив у неділю, 13 лютого, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду президента країни, передає “Німецька хвиля”.

“Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі”, – заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини попередив про серйозність загрози: “Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі”.

“Відповідальність за це несе Росія”, – підкреслив він.

Нагадаємо, вперше Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний президентом Німеччини 17 березня 2017 року. Перед тим він із 2013 року очолював МЗС ФРН. Крім іншого, Штайнмаєр запропонував “формулуУкраїна погодилася розглянути “формулу Штайнмаєра” ще в липні, – документ” для врегулювання на Донбасі.

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