СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4525700 +24518
Летальні випадки:
102808 +140
Одужали:
3779057 +8288
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19034214 (+40553). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Світ / Європа / “Послабте зашморг на шиї України”: переобраний президент ФРН Штайнмаєр звернувся до Путіна

“Послабте зашморг на шиї України”: переобраний президент ФРН Штайнмаєр звернувся до Путіна

14/02/2022 04:00

Франк-Вальтер Штайнмаєр, вдруге обраний президентом Німеччини, закликав російського лідера Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.

Відповідну заяву глава ФРН зробив у неділю, 13 лютого, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду президента країни, передає “Німецька хвиля”.

“Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі”, – заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини попередив про серйозність загрози: “Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі”.

“Відповідальність за це несе Росія”, – підкреслив він.

Нагадаємо, вперше Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний президентом Німеччини 17 березня 2017 року. Перед тим він із 2013 року очолював МЗС ФРН. Крім іншого, Штайнмаєр запропонував “формулуУкраїна погодилася розглянути “формулу Штайнмаєра” ще в липні, – документ” для врегулювання на Донбасі.

Читайте також:
Німеччина всупереч санкціям постачає РФ товари подвійного призначення, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Розмова Байдена із Зеленським: США запевнили в швидкій реакції на напад РФ

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, яка відбулася...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse