“Послабте зашморг на шиї України”: переобраний президент ФРН Штайнмаєр звернувся до Путіна

Франк-Вальтер Штайнмаєр, вдруге обраний президентом Німеччини, закликав російського лідера Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України.
Відповідну заяву глава ФРН зробив у неділю, 13 лютого, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду президента країни, передає “Німецька хвиля”.
“Я звертаюсь до президента Путіна. Послабте зашморг на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі”, – заявив Штайнмаєр.
Президент Німеччини попередив про серйозність загрози: “Ми перебуваємо у небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі”.
“Відповідальність за це несе Росія”, – підкреслив він.
Нагадаємо, вперше Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний президентом Німеччини 17 березня 2017 року. Перед тим він із 2013 року очолював МЗС ФРН. Крім іншого, Штайнмаєр запропонував “формулуУкраїна погодилася розглянути “формулу Штайнмаєра” ще в липні, – документ” для врегулювання на Донбасі.
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