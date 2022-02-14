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Резніков переговорив з міністром оборони Білорусі: про що був діалог

14/02/2022 14:40

Відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

Про це у понеділок, 14 лютого, повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

Як наголосили в МОУ, бесіда відбулась “заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні”.

Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань «Заметіль – 2022», підкресливши їх оборонний характер.

З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань «Заметіль – 2022», а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань «Союзна рішучість – 2022».

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства.

«Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці» – сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

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