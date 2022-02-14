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“Погляди різні, але ми сходимося в одному”: Зеленський подякував канцлеру ФРН за підтримку

14/02/2022 21:50

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за підтримку України за підсумками його одноденного візиту до Києва, незважаючи на різночитання в безпекових питаннях.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці Зеленського ввечері в понеділок, 14 лютого.

“Так, в України й Німеччини можуть бути різні погляди на певні проблеми, але ми чітко сходимося в тому, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний і небезпечний виклик для Європи та світу. Вкотре переконався в цьому, провівши сьогодні змістовний діалог із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Те, що очільник німецького уряду приїхав до Києва перед тим, як відвідати Росію, є для нас проявом солідарності, який ми дуже цінуємо. І вкрай важливо, що ми з паном Шольцом поділяємо бачення щодо мирного підходу”, – зазначив Зеленський.

“Ми продовжимо зміцнювати партнерство наших країн на різних рівнях. Вдячний Німеччині за готовність розвивати відновлювані джерела енергії в Україні, а також інвестувати в інші галузі. Щоб поглибити співпрацю, ми плануємо вже цього року організувати п’ятий Українсько-німецький економічний форум. Дякую ФРН за негайне виділення Україні 150 млн євро”, – ідеться також у коментарі президента.

“Пане Шольц, підтримка Німеччини була й буде надзвичайно важливою для нас”, – резюмував Зеленський.

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Контекст

Як відомо, Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках летальної зброї, а й блокує експорт озброєння в Україну по лінії НАТО, перешкоджає поставці з Естонії артилерійських систем Д-30 радянського виробництва, що раніше належали Фінляндії, а до того – НДР.

На відміну від багатьох інших країни ЄС та НАТО, німецькі урядовці вважають, що такі поставки можуть лише посилити напруження з Росією та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.

У коаліційній угоді новий уряд країни у складі соціал-демократів, зелених і вільних демократів прописав, що поставки зброї до кризових регіонів не дозволяються. Хоча відомо, що ФРН постачає зброю до багатьох країн, де влада може застосувати її у внутрішніх та зовнішніх конфліктах.

Водночас Німеччина надає Україні допомогу обладнанням нелетального призначення. Зокрема, ідеться про анонсування передачі мобільного польового госпіталю вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині Бундесвер також лікує важкопоранених українських військових.

За словами глави МЗС ФОН Анналени Бербок, рішення щодо неможливості поставки зброї Україні має історичний вимір. Мається на увазі напад нацистської Німеччини на СРСР під час Другої світової війни.
“Уявлення про те, що Німеччина надає зброю, з якої потім можуть вбивати росіян, для багатьох німців є дуже важким”, – розшифровує цю думку Марсель Дірсус з Інституту політики безпеки університету імені Крістіана Альбрехта.

Крім іншого, Німеччина реалізує спільний із Росією проєкт газогону “Північний потік-2”, який підриває енергетичну безпеку України та Європи загалом.

Також, як писала “Новинарня“, в січні командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться“. Окрім того, віцеадмірал Шенбах назвав вступ України в НАТО поки що неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.
Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шенбаха і виступило з вимогою їх публічного спростування.
Після цього Шенбах втратив посаду, але подібні заяви озвучив прем’єр Баварії Маркус Зьодер.

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