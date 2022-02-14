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ООС: шість обстрілів за добу, зокрема 130-мм міномети біля Водяного

14/02/2022 07:12

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу КАТЕРИНІВКИ окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку ВОДЯНОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік МАР’ЇНКИ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На околицях ВОДЯНОГО збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку доби 14 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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