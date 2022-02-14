Наразі за межами України знаходяться 23 нардепи, – ЗМІ

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Станом на 12 годину дня 14 лютого за межами України знаходяться 23 народних депутати.
Про це повідомила “Українська правда” з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
- Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
- Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
- Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
- Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
- Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
- Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
- Устінова Олександра (“Голос”), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
- Железняк Ярослав (“Голос”), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
- Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
- Аліксейчук Олександр (“Слуга народу”), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Аллахвердієва Ірина (“Слуга народу”), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
- Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
- Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
- Кривошеєв Ігор (“Слуга народу”), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
- Нагорняк Сергій (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
- Пивоваров Євген (“Слуга народу”), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
- Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
- Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
- Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
Керівництво фракції “Слуга народу” попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну. Крім того, у Верховній Раді закінчився карантин, і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.
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