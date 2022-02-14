На Миколаївщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, серед них – дитина

Фото: поліція Миколаївщини

П’ятеро людей, зокрема дитина, загинули в результаті зіткнення автомобіля “Тойота” з вантажним автомобілем у Миколаївській області в неділю ввечері.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення авто водій Toyota та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

Тіла загиблих деблоковували рятувальники.

“13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 “Київ – Одеса” поблизу смт Криве Озеро автомобіль “Тойота” зіштовхнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули п’ятеро людей (з них одна дитина попередньо віком 8 років)”, – повідомило Головне управління Держслужби з НС у Миколаївській області.

Місцеве видання “Новини-N” з’ясувало, автомобіль Toyota RAV4 їхав трасою з боку Умані в напрямку Одеси. У районі с. Курячі Лози кросовер на високій швидкості врізався в напівпричіп сідельного тягача MAN, котрий рухався попереду.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей”. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.

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