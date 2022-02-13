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РФ зосередила в Криму 32 тисячі військовослужбовців, – Маляр

13/02/2022 10:04

В окупованому Криму чисельність особового складу російських військових становить наразі 32 тисячі осіб.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу “Суспільне Крим”.

“З 2014 року до початку 2022-го РФ значно посилила військову присутність і на самому півострові, і в акваторії Чорного моря. На території півострова на постійній основі створено міжвидове угруповання військ ЗС РФ, і чисельність особового складу на сьогодні нараховує близько 32 тисяч військовослужбовців“, – заявила Маляр, яку цитує “Укрінформ”.

За її словами, стосовно накопичування російських військ поблизу кордонів з Україною не вся інформація, якою володіє українська розвідка, підлягає оприлюдненню, тому що цю інформацію може використати ворог.

Маляр також розповіла, скільки військового контингенту Росія зосередила загалом уздовж кордонів з Україною.

“На сьогодні фіксується більше 100 тисяч особового складу, якщо говорити про наземний компонент. Якщо порівнювати з весною 2021 року, тоді фіксували 126 тисяч. Сьогодні плюс-мінус, приблизно так само”, – сказала заступник міністра.

Вона також наголосила, що загроза з боку Росії “у нас є восьмий рік щодня”, але “станом на сьогодні ми не фіксуємо створення ударних груп”.

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