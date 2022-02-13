Понад 30 кораблів ЧФ Росії розпочали навчання в Чорному морі

Великий десантний корабель Балтійського флоту РФ “Калининград” в окупованому Севастополі, лютий 2022 року. Фото: ЗМІ РФ

Понад три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ вийшли в море з Новоросійська та окупованого Севастополя за планом російських навчань.

Про це з посиланням на міністерство оборони Росії повідомляє Мілітарний.

Кораблі та підрозділи берегових військ Чорноморського флоту РФ вийшли в море під керівництвом командувача ЧФ адмірала Ігоря Осипова.

Серед них — фрегати, сторожові та малі ракетні кораблі, ракетні катери, десантні та малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

Повідомляється, що під час маневрів корабельні з’єднання, підрозділи берегових військ та авіація флоту проведуть ракетні й артилерійські стрільби, завдадуть ударів по морських, берегових і повітряних цілях.

Як заявили в російському міноборони, метою навчання є “оборона морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об’єктів економічного сектору, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника”.

На різних етапах навчання корабельні з’єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, нанесення ракетних та бомбових ударів по морських, берегових і повітряних цілях.

Для виконання завдань у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяно понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів.

Для участі в навчаннях у Чорне море вже прибули шість великих десантних кораблів: три кораблі Балтійського флоту – “Королев”, “Минск” та “Калининград” і три – Північного флоту: “Петр Моргунов”, “Георгий Победоносец” та “Оленегорский горняк”.

Останні три кораблі пройшли протоку Босфор у середу.

Як писала “Новинарня“, під тиском міжнародної спільноти Росія скасувала заплановане раніше блокування частини акваторії Азовського моря на підставі військових навчань. Водночас, як і раніше, планує блокувати Чорне море.

Раніше стало відомо, що РФ під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого планує перекрити практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Їх оголосили “небезпечними для плавання”, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

У МЗС України заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

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