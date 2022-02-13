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Ізраїль закликав своїх громадян терміново виїхати з України, бо США попередили про можливе вторгнення РФ 15 лютого, – Haaretz

13/02/2022 10:46

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в суботу, 12 лютого, оголосило про надзвичайну ситуацію, після того як США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.

Про це пише ізраїльська газета Haaretz, повідомляє “Українська правда“.

Видання зазначає, що прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет прагне якнайшвидше завершити евакуацію громадян Ізраїлю з України – після того, як отримав від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну 15 лютого.

При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему потенційної війни між РФ та Україною.

Беннетом провів нараду для оцінки ситуації з міністром закордонних справ Яїром Лапідом, представниками служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств. Після цієї зустрічі Ізраїль опублікував суворе попередження, в якому всіх ізраїльтян закликають негайно залишити Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян. Щонайменше 4500 із них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб із ними можна було зв’язатися у разі розв’язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у суботу заявив, що наказав військовим розпочати підготовку, щоб допомогти евакуювати ізраїльтян повітряним шляхом.

При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль волів би уникнути відправки військових літаків в Україну через побоювання щодо того, “як виглядає такий крок”.

Ізраїльські чиновники заявили, що очікують збільшення імміграційних запитів від єврейської громади України, яка налічує майже 200 тисяч людей.

Як писала “Новинарня“, 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд додому співробітникам посольства в Україні та віддав розпорядження евакуювати з України сім’ї дипломатів. У Міністерстві закордонних справ України такий крок назвали “передчасним і проявом надмірної перестороги”.

Про відкликання з України частини співробітників посольств та членів родин дипломатів раніше повідомили також Велика БританіяНімеччинаКанада.

Представництво ЄС, Іспанія, Швеція, Польща та Японія на той час заявляли, що поки не планують здійснювати евакуацію членів родин співробітників посольства в Києві.

Нагадаємо, 12 лютого західні видання “Гардіан” та “Шпігель” з посиланням на дані від президента США Джо Байдена і ЦРУ повідомили, що масштабний напад РФ на Україну може початися найближчими днями.

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