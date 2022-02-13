Число активних хворих на “ковід” в Україні безперервно зростає вже другий місяць

За минулу добу, 12 лютого, в Україні зареєстрували 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 13 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 935 осіб (попередньої доби – 3 753).

За офіційними даними, одужало 8 288 осіб.

Від ускладнень померли 140 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 525 700 осіб; одужало – 3 779 057 осіб; летальних випадків – 102 808.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 410,285 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,811 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,191 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 643 835 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 16 090.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +18 004, у п’ятницю +20 143, у четвер +24 786, у середу +20 954, у вівторок +18 905, у понеділок +18 239, у минулу неділю +21 653.

Число активних носіїв вірусу зростає 32 доби поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 1 961 дитина та 329 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 40 553; методом ІФА — 3 927; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 914.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 034 214.

Вакцинація

За добу 12 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 36 453 людини.

Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей.

Загалом проведено 31 107 958 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.