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У Сенат США внесли законопроєкт про санкції проти Білорусі за вторгнення в Україну

12/02/2022 13:45

Американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проєкт закону “про відповідальність Білорусі за агресію” з метою утримати Білорусь використання її території для вторгнення військ РФ в Україну.

Як передає “Укрінформ“, про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора 11 лютого.

Законопроєкт передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України.

“США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції”, – заявив Ленкфорд.

У повідомленні наголошується, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі з Україною, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів “холодної війни”. Крім того, РФ перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон і направила в Чорне море ще шість кораблів ВМФ РФ.

Діями, за які можуть бути введено санкції, законопроєкт називає: спільну з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; закупівлю чи передачу летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

Джеймс Ленкфорд – сенатор від Республіканської партії, штат Оклахома. Був членом Палати представників з 2011 по 2015 рік. Магістра богослов’я.

Як повідомляла “Новинарня“, 10 лютого збройні сили Росії та Білорусі почали активну фазу спільних масштабних військових навчань “Союзна рішучість-2022”.
На цьому тлі Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозширення НАТО на схід та відмову країн Альянсу від своєї політики безпеки.

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