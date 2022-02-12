У Києві затримали начальника відділу поліції за побори зі стихійних торговців

У Святошинському районі Києва затримали начальника відділу поліції за побори зі стихійних торговців.
Про це в суботу, 12 лютого, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження співробітників СБ
У затримано начальника відділу превенції Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві за систематичні побори з торговців стихійних ринків (ч. 3 ст. 368 КК України)”, – ідеться в повідомленні.
За матеріалами слідства, “правоохоронець, використовуючи владні повноваження, організував схему незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування на території Святошинського району столиці.
Так, на вимогу поліцейського суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на вулиці Підлісній, мали щомісячно передавати йому неправомірну вигоду у розмірі від 15 000 до 40 000 гривень.
11.02.2022 у ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання частини обумовленої суми”.
Правопорушення викрили за сприяння керівництва ГУ НП в м. Києві.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмиснику. Слідчі дії тривають.
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