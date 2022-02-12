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Доба ООС: сім ворожих обстрілів, поранено українського воїна

12/02/2022 09:08

Упродовж минулої доби, 11 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 12 лютого.

Поблизу Мар’їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого вчинили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Невельського ворог два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На околицях села Піски окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Широкиного російські найманці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у зведенні.

Станом на сьому годину ранку доби 12 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – поблизу Пісків окупанти вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

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