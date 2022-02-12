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На “жовтому” рівні епіднебезпеки – одна область, “червоні” – п’ять

12/02/2022 12:39

Станом на суботу, 12 лютого, в “червоній” зоні епідемічної небезпеки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Луганська та Хмельницька області.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Лише Полтавська область залишилася на “жовтому” рівні.

Рівень захворюваності у цій області становить 1050 на 100 тис. населення, тоді як рівень захворюваності по країні становить 1269 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Решта областей – на “помаранчевому” рівні епіднебезпеки.

Як повідомляла “Новинарня“, протягом минулої доби в Україні зафіксували 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби.

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