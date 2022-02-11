Зеленський хоче, щоби за два тижні в кількох областях доукомплектували тероборону

Президент Володимир Зеленський доручив головам низки обласних державних адміністрацій доукомплектувати сили територіальної оборони протягом найближчих двох тижнів.
Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові в п’ятницю, 11 лютого.
“Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про національний спротив… Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою”, – цитує президента “Інтерфакс-Україна”.
Зокрема, йдеться про Одеську область, Маріуполь, Рівне, Київ та Київську область, де, за словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, є недоробки.
Як наголосив Зеленський, в іншому разі будуть кадрові рішення.
Глава держави також звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка щодо його співпраці з головами ОДА та міськими головами з питань аспектів інформаційної складової територіальної оборони.
“Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: що – якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області – щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з’єднайтесь із керівниками місцевої влади”, – резюмував Зеленський.
Читайте також:
“Їм не варто заважати”: Зеленський вважає, що нацспротивом і ТрО мають займатися професіонали
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!