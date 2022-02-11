“Їм не варто заважати”: Зеленський вважає, що нацспротивом і ТрО мають займатися професіонали

Організацією національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 лютого, відкриваючи засідання Конгресу місцевої та регіональної влади в Харкові.
“Усі, особливо керівники на місцях, мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи – не заважати їм – це набагато краще”, – сказав Зеленський, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.
На думку президента, у питаннях національної безпеки “немає місця для політики, інтриг, спекуляцій та хаосу, який вони можуть створити”.
“Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку обласних та районних адміністрацій, обласних та районних рад та інших представників місцевого самоврядування, для побудови ефективної моделі тероборони і національного спротиву. Це надійний тил для професійної і добре оснащеної армії, що разом становлять основу сильної держави”, – сказав він.
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