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В Україні вперше погодили зведений трирічний план закритих оборонних закупівель

11/02/2022 20:58

В Україні вперше на парламентському рівні погоджено зведений трирічний план закритих оборонних закупівель на 2022-2024 роки.

Документ погодив комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у п’ятницю, 11 лютого.

“Це безпрецедентне рішення. Тепер у нас є орієнтири для практичних дій на середньострокову перспективу. Проекти у сфері оборони дуже часто мають виробничий цикл, довший за один рік. Наш пріоритет – перейти від тактичних рішень до системного підвищення спроможностей Збройних Сил України, всіх компонентів сектору оборони. Поряд з забезпеченням поточних потреб нашого війська, ми переглянемо усі наявні дослідно-конструкторські розробки та будемо інвестувати у перспективні вітчизняні ДКР. Трирічний план створить для цього необхідні умови. Після його затвердження Урядом ми зможемо стати більш передбачуваним партнером для оборонно-промислового комплексу. Комітет відпрацював, на мою думку, бездоганно. Тепер свою частину роботи має зробити РНБО, після чого зведений план може бути затверджений Кабінетом Міністрів України”, – цитує міністра оборони України Олексія Резнікова сайт МОУ.

Зведений трирічний план закупівель – це перелік та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного державного замовника, що постачаються (закуповуються) за закритими закупівлями, а також обсяг коштів, передбачений на зазначені цілі на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.

Зведений трирічний план затверджується Кабінетом Міністрів України.

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