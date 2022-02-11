Усі контакти Медведчука фіксували з 2016 року, – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що всі контакти проросійського політика Віктора Медведчука ретельно фіксувалися з 2016 року, коли він ще не був народним депутатом.
Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 11 лютого, про це Венедіктова сказала в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
“Щодо пана Медведчука, то це була справа 2016 року. Мабуть, ні пан Порошенко, коли він тоді був президентом, ні голова СБУ тих часів навіть не розуміли й не знали, що дуже ретельно фіксуються усі контакти, шляхи Медведчука. Це історія, яка процесуально належним чином проводилася з 2016 року”, – заявила очільниця ОГП.
Вона пояснила, що це відбувалося у рамках контррозвідувальної справи, а отримані матеріали були належним чином легалізовані у процесі кримінального провадження.
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