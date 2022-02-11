У Києві з оборонного підприємства викрали обладнання для літаків сімейства “СУ”

Ілюстративне фото: пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації, аеродром у Миргороді

У Києві з оборонного підприємства викрали обладнання, яке використовується в літаках сімейства “СУ”.

Про це йдеться в п’ятницю, 11 лютого, у заяві державного концерну “Укроборонпром”.

“В ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ «Київський завод “РАДАР” невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства “СУ”, найбільше яких є на озброєнні в РФ. Сума завданих підприємству збитків уточнюється”, – ідеться у повідомленні.

В Укроборонпромі зазначили, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили її, “незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності”.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора.

“Державний концерн “Укроборонпром” та АТ “Київський завод “РАДАР” надають всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього кримінального правопорушення та інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що мали місце раніше”, – підкреслили в Укроборонпромі.

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