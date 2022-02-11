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Справа Трубіцина: суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів

11/02/2022 11:45

Вищий антикорупційний суд України обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 2 481 000 гривень.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави на громадянина покладаються такі процесуальні обов’язки: не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали – по 8 квітня 2022 року.

Передісторія

Правоохоронці 9 лютого викрили чинного депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Трубіцина і ще п’ятьох осіб на одержанні хабаря в розмірі 1,26 млн грн за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Голова політичної партії “Слуга народу”, заступниця голови однойменної парламентської фракції Олена Шуляк підтвердила, що викритим на хабарі депутатом Київради є представник “СН”. Очільниця політсили скликала позачергову конференцію київської міської організації для розгляду цього інциденту.

Водночас глава київської міської організації “Слуги народу”, народна депутатка із однойменної парламентської фракції Леся Забуранна заявила, що у політичній силі чекають об’єктивного розслідування справи щодо отримання хабара Трубіциним.

10 лютого НАБУ повідомило про підозру чинному депутату Київської міської ради Владиславові Трубіцину та решті п’ятьом особам, яких викрили 9 лютого “на гарячому”.

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