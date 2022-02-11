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На Рівненщині від вибуху загинули двоє людей

11/02/2022 09:24

У Здолбунові Рівненської області внаслідок вибуху невідомого предмета у приватному господарстві загинули двоє людей.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

“Інформація про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшла до поліції близько 21 години 10 лютого”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією, це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Ймовірно, йдеться про вибух гранати.

На місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби.

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