СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4462970 +41229
Летальні випадки:
102403 +236
Одужали:
3750826 +20850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18920897 (+78229). Оновлено: 08:15 11.02.2022
Home / COVID-19 / На Кіровоградщині викрили медпрацівників, що організували схему фальсифікації COVID-сертифікатів

На Кіровоградщині викрили медпрацівників, що організували схему фальсифікації COVID-сертифікатів

11/02/2022 12:10

Служба безпеки України викрила схему підроблення міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у Кіровоградській області.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує пресцентр СБУ.

“За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу. Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Усім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 тис. грн та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру (вакцинації, – “Н”)”, – йдеться в повідомленні.

Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров’я eHealth без проведення щеплення.

“Цим протиправним “бізнесом” медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дала їм змогу заробити до 2 млн грн“, – наголошують у спецслужбі.

Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили журнали реєстрації вакцинованих осіб та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

“Зараз планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, за виготовлення та використання підроблених документів, зокрема результатів тестів та сертифікатів про вакцинацію COVID-19, в Україні передбачено і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Читайте також:
“Кіров – гад”: у Кропивницькому декомунізували стелу на в’їзді в місто. ФОТО, ВІДЕО

Унікальних переглядів: 26
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

РФ повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, – ДПСУ

Російська Федерація повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів. Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує “РБК-Україна” з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України. На запитання, чи...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse