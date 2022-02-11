На фронті поранено українського військового

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У районі операції Об’єднаних сил внаслідок дій ворога поранений один військовослужбовець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС в п’ятницю, 11 лютого.

Від початку доби станом на 17:00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Мар’їнки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілу ВОГ-17. У напрямку Невельського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Пісків противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

“Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – повідомили в штабі.

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