СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4462970 +41229
Летальні випадки:
102403 +236
Одужали:
3750826 +20850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18920897 (+78229). Оновлено: 08:15 11.02.2022
Home / Україна / Політика / РФ повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, – ДПСУ

РФ повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, – ДПСУ

11/02/2022 12:25

Російська Федерація повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує “РБК-Україна” з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

На запитання, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів, у ДПСУ відповіли: “Так. Ми отримали підтвердження”.

Передісторія

9 лютого були оприлюднені попередження про перекриття Росією прилеглих до України районів Чорного та Азовського морів “для ракетних та артилерійських навчань” – починаючи з 21:00 UTC 13/02/2022 по 21:00 UTC 19/02/2022. Коридорів для проходу торговельних суден не передбачалося.

Азовське море планували перекрити від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю, що означало повне перекриття руху торговельних суден до азовських портів.

У північно-західній частині Чорне море перекривається окупантами до морського кордону України. Глибини у 12-мильній зоні України, яка залишається вільною для судноплавства, недостатні для проходу великих торговельних суден.

Таке рішення РФ наразилося на різку критику КиєваСША та інших західних  партнерів України. Міноборони України закликало партнерів України не допускати російські кораблі в порти.

Читайте також:
РФ обмежує морський суверенітет України і перешкоджає необхідним для економіки перевезенням, – США

Унікальних переглядів: 140
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

РФ повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, – ДПСУ

Російська Федерація повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів. Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує “РБК-Україна” з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України. На запитання, чи...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse