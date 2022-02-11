РФ повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, – ДПСУ

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Російська Федерація повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує “РБК-Україна” з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

На запитання, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів, у ДПСУ відповіли: “Так. Ми отримали підтвердження”.

Передісторія

9 лютого були оприлюднені попередження про перекриття Росією прилеглих до України районів Чорного та Азовського морів “для ракетних та артилерійських навчань” – починаючи з 21:00 UTC 13/02/2022 по 21:00 UTC 19/02/2022. Коридорів для проходу торговельних суден не передбачалося.

Азовське море планували перекрити від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю, що означало повне перекриття руху торговельних суден до азовських портів.

У північно-західній частині Чорне море перекривається окупантами до морського кордону України. Глибини у 12-мильній зоні України, яка залишається вільною для судноплавства, недостатні для проходу великих торговельних суден.

Таке рішення РФ наразилося на різку критику Києва, США та інших західних партнерів України. Міноборони України закликало партнерів України не допускати російські кораблі в порти.

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