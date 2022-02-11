Інтернет і мобільний зв’язок в разі вторгнення РФ не вимикатимуть, – Данілов

Інтернет і мобільний зв’язок в разі вторгнення РФ в Україні не вимикатимуть.
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов у п’ятницю, 11 лютого, відповідаючи на запитання журналіста.
“Інтернет і мобільний зв’язок не вимикатимуть. Більше того, ми старатимемося зробити все, щоби ніякого вторгнення не відбулося. Працює велика кількість димпломатів. У нас велике бажання, щоби Росія припинила нас шантажувати і бряцати зброєю біля наших кордонів. У разі, яекщо буде необхідність, ми изнаємо, в який спосіб будемо захищати нашу землю. І нас іншого шляху немає. У нас іншої землі немає”, – відповів Данілов.
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