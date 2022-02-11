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Фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив цьогорічну тему

11/02/2022 17:52

19-ий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив тему: “Новий прекрасний світ”.

Покази триватимуть 25 березня – 3 квітня 2022 року у гібридному форматі — одразу на кількох локаціях Києва та онлайн.

Фестиваль буде присвячений новим викликам, які виникли на тлі глобальних технологічних змін. А також тим, що спричинила пандемія COVID-19.

“Як будуть виглядати міста та країни майбутнього? Які нові права людини нам слід обговорити? І чи можливо пояснити штучному інтелекту чи алгоритму саму концепцію прав людини? Які професії замінять машини та штучний інтелект? Касир(к)и? Кур’єр(к)и? Перекладачі/-ки? Хто наступний? Що ще треба вміти, щоб стати затребуваним/-ою у новому світі? Ким мріятиме стати дитина, народжена сьогодні? Які глобальні зміни можуть спіткати людство, якщо авторитаризм укорениться навіть у найдемократичніших державах? І якщо прихильники авторитарного врядування застосують найновіші технології для цивілізаційної перебудови світу? І що має зробити сьогодні кожен та кожна з нас, аби врятувати світ від зазіхань на демократичні цінності й права людини? Усі ці питання окреслюють теми, з якими працюють фільми, відібрані до фестивальної програми”, – повідомляють організатори.

Нагадаємо, головний приз національного конкурсу Docudays UA-2021 здобула картина “Земля Івана” Андрія Лисецького.

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