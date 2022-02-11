Чехія готується офіційно підтримати вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: Pirátská strana/Flickr

Україна веде переговори з Чехією про підписання декларації щодо підтримки вступу в Євросоюз.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський оптимістично налаштований щодо цього результату процесу.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує “Європейська правда”.

“Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації, – “Н”) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів”, – сказав Ліпавський.

Він наголосив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у “просту документальну формальність”.

Ліпавський також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.

“Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки”, – зауважив міністр.

Як відомо, вже сім країн Європейського Союзу підписали декларації про визнання європейської перспективи України – Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.

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