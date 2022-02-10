В Україні за минулу добу нарахували 41,6 тис. COVID-хворих. 280 людей померли

За минулу добу, 9 лютого, в Україні зареєстрували 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 10 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 128 осіб (попередньої доби – 4 385).

За офіційними даними, одужало 16 628 особи.

Від ускладнень померли 280 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 421 741 особа; одужало – 3 729 976 осіб; летальних випадків – 102 167.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 403,224 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,777 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,120 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 589 598 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 24 786.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +20 954, у вівторок +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у п’ятницю +34 107, у минулий четвер +30 030.

Число активних носіїв вірусу зростає 29 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3486 дітей та 1 101 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 84520; методом ІФА — 6962; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 66069.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 842 668.

Вакцинація

За добу 9 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 70 678 людей.

Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.