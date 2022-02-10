В Україні за минулу добу нарахували 41,6 тис. COVID-хворих. 280 людей померли

За минулу добу, 9 лютого, в Україні зареєстрували 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 10 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 4 128 осіб (попередньої доби – 4 385).
За офіційними даними, одужало 16 628 особи.
Від ускладнень померли 280 людей.
Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 421 741 особа; одужало – 3 729 976 осіб; летальних випадків – 102 167.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 403,224 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,777 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,120 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 589 598 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 24 786.
Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +20 954, у вівторок +18 905, у понеділок +18 239, у неділю +21 653, у суботу +32 720, у п’ятницю +34 107, у минулий четвер +30 030.
Число активних носіїв вірусу зростає 29 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).
За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 3486 дітей та 1 101 медпрацівників.
За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 84520; методом ІФА — 6962; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 66069.
За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 842 668.
Вакцинація
За добу 9 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 70 678 людей.
Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина.
Загалом проведено 30 925 212 щеплень.
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Передісторія
У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.