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Угорщина не погодиться розміщувати у себе додаткові війська НАТО

10/02/2022 11:25

Угорщина не погодиться з розміщенням у себе додаткових військ НАТО, заявив міністр закордонних справ Республіки Петер Сійярто.

Про це повідомляє Euronews у четвер, 10 лютого.

На тлі скупчення російських військ на кордонах України, США направили додаткові сили до Польщі та Румунії, а Німеччина збільшила кількість військ у Литві — війська країн НАТО вже були розміщені в Естонії, Латвії та Литві, а також у Польщі.

Сійярто заявив, що на угорську територію не прибуде жодних додаткових військ країн НАТО.

«Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили, [вони] у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини», – заявив Сійярто.

Сійярто закликав США, Європу та Москву продовжувати переговори, щоб уникнути «найгіршого сценарію» щодо “української кризи”, підкреслюючи, що Центральна Європа опиниться у найбільшому програші, якщо вибухне збройний конфлікт.

Він додав, що теперішня безпекова криза повертає спогади про холодну війну.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю проурядовому виданню Magyar Nemzet заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

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