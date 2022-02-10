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Сім років тому окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ “Смерч”. 17 людей загинули, 64 – поранені

10/02/2022 10:40

Сім років тому російські війська та проросійські терористи вчинили жахливий військовий злочин, обстрілявши мирний Краматорськ з допомогою РСЗВ “Смерч”.

У результаті обстрілу було поранено 64 та убито 17 українців.

Дві серії вибухів відбулися з інтервалом у півгодини за світлої пори доби. Більше 30 реактивних ворожих снарядів влучили у житлові квартали населеного пункту та місцевий аеродром — на околицях міста, де розташовувався штаб АТО.

Внаслідок варварської атаки загинули 17 осіб: 8 — цивільних та 9 — військовослужбовців, ще 64 особи (5 із яких діти) зазнали поранень різного ступеня важкості та були доставлені в лікарні.

Пошкоджень зазнала 41 будівля.

Серед загиблих військових?: Євген Бушнін, Володимир Глубоков, Віктор Дев’яткін, Володимир Довганюк, Денис Жембровський, Михайло Ілляшук, Сергій Хаустович, Ігор Шевченко, Сергій Шмерецький.

Обстріл Краматорська став одним із перших випадків явного і підступного застосування окупаційними військами Російської Федерації забороненого озброєння. Снаряди, випущені з РСЗВ «Смерч», були споряджені так званими «бомбовими касетами», більш відомими як «касетні боєприпаси».
Застосування цього виду озброєння заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, ухваленою у 2008 році. Росія, один з найбільших виробників подібної зброї, відмовилася підписати документ, наголошують у пресцентрі МОУ.

“Організатори і виконавці цього зухвалого злочину мають понести покарання. Справа про терористичний обстріл Краматорська є частиною позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН”, – наголошують у оборонному відомстві.

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