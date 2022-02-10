СБУ заявила, що запобігла теракту в Києві й затримала агента Білорусі

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої викрито ворожого агента, що готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур. Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій, інформує в четвер, 10 лютого, пресцентр СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що чоловік також залякував представників ЗМІ та іноземців. Для цього він наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань у столиці, повідомляв про псевдомінування.

За даними слідства, киянина завербували через одну з анонімних груп у Telegram. Для зв’язку з “кураторами” він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. Гроші за свою “діяльність” він отримував із-за кордону на свою банківську картку.

Українська спецслужба також встановила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

“За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів”, – повідомляють у СБУ.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада),ст. 258 (терористичний акт).

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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