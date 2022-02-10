СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4421741 +41694
Летальні випадки:
102167 +280
Одужали:
3729976 +16628
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18842668 (+84520). Оновлено: 08:15 10.02.2022
Home / Україна / Межа закону / СБУ заявила, що запобігла теракту в Києві й затримала агента Білорусі

СБУ заявила, що запобігла теракту в Києві й затримала агента Білорусі

10/02/2022 11:06

Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої викрито ворожого агента, що готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився киянин, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур. Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій, інформує в четвер, 10 лютого, пресцентр СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що чоловік також залякував представників ЗМІ та іноземців. Для цього він наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань у столиці, повідомляв про псевдомінування.

За даними слідства, киянина завербували через одну з анонімних груп у Telegram. Для зв’язку з “кураторами” він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. Гроші за свою “діяльність” він отримував із-за кордону на свою банківську картку.

Українська спецслужба також встановила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих “мітингів” поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

“За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів”, – повідомляють у СБУ.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада),ст. 258 (терористичний акт).

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:
СБУ вийшла на навчання поблизу Білорусі. Легенда – диверсанти допомагають мігрантам. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 225
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МЗС України зреагувало на блокування Росією Чорного й Азовського морів

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації щодо блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse