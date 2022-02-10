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Проти поліцейських, котрі “злили” відео стрілянини на “Південмаші” в інтернет, відкрили справу

10/02/2022 09:22

Щодо поліцейських, які надали для оприлюднення в інтернеті відео щодо розстрілу громадян, влаштованого нацгвардійцем Артемієм Рябчуком у Дніпрі 27 січня, було відкрито кримінальне провадження.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в середу, 9 лютого, заявив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

“Було зареєстровано окремо кримінальне провадження за статтею 387 ККУ щодо розголошення даних досудового розслідування, за цими фактами (оприлюднення відео з моментом розстрілу осіб Рябчуком – ред.)”, – цитує заступника генпрокурора “Укрінформ”.

Якубовський подякував керівнику Нацполіції Ігорю Клименку за те, що офісу генпрокурора для супроводження в цьому питанні одразу були виділені фахівці підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції.

“Є окремі слідчі, які займаються цими епізодами – а там кілька епізодів, які зараз розслідуються. Зокрема, і тим, що було сказано, – щодо розповсюдженого відео (з моментом стрілянини – ред.). І окремо у нас також є епізод, який у цьому провадженні розслідується, – це дії співробітника поліції, який незаконно, у порушення вимог закону, цинічно абсолютно, з порушенням права на захист, здійснював допит затриманого, на місці, під камери, що взагалі не може бути апріорі”, – зазначив Якубовський.

Говорячи про те, як міг статися витік цього відео, він наголосив, що це були працівники Національної поліції, “а хто конкретно – буде, я сподіваюся, встановлено у результаті розслідування”.

Передісторія

27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Серед загиблих – чотири військові НГУ та жінка з охорони. Двоє поранених у дуже важкому стані.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”, який охороняє НГУ. Під час видачі зброї солдат пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

За даними ДБР, він сам здався поліції, перед тим зателефонувавши з телефона випадкової жінки.

У ЗМІ потрапило відео опитування затриманого поліцією одразу після затримання, на яких Рябчук спокійно розповідає про послідовність своїх дій.

Мотиви вчинку Рябчука невідомі.
На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще ріжків із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади, президент його задовольнив.

Артемій Рябчук – 2001 р.н., із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Із родини протестантів. Батько помер, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Депутатка Юлія Яцик розповіла, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили заходів, визнали його “стукачем” і почали з нього знущатися.
Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво.

Колишня військовослужбовиця НГУ Олена Липовенко розповіла, що солдати військової частини, де служив Рябчук, неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування, а деякі закінчували життя нібито самогубством.

Водночас однокласниця Рябчука з Одещини повідомила в соцмережі, що в школі хлопець сам займався булінгом щодо інших.

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